نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي تكشف عدد الركاب في الربع الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 11:50 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تجاوز عدد رحلات شركة “فلاي دبي” 19 ألف رحلة، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 مارس 2022.

ونقلت الشركة 2.35 مليون مسافر بنمو بلغ 114% عن العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان”.

وشهدت “فلاي دبي” زيادة في الطلب على رحلات الربط عبر مطار دبي بنسبة 43% من الركاب المواصلين رحلاتهم عبر شبكة الناقلة.

وواصل الطلب على درجة الأعمال النمو عبر شبكة الناقلة. وبلغت نسب النمو من أوروبا 51%، مقارنة مع 39% خلال العام 2021.