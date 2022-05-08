نشكركم على متابعتكم خبر بالخطوات.. طريقة دفع مواقف أبوظبي SMS على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 10:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تقدم خدمة دفع المواقف في أبوظبي بطريقة مباشرة. وذلك باستخدام الهاتف عبر شبكة الاتصالات أو دو. وهي القيام بإرسال رسالة اإلى 3009 لدفع مواقف أبوظبي بالمسج. كما تقدم هذه الخدمة لمستخدمي المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي أو من إمارة أخرى. كما يكون دفع رسوم مواقف بطريقة سهلة وذلك لتوفير الوقت والجهد.

وفيما يلي نستعرض لكم رسوم مواقف ابوظبي:

تختلف رسوم مواقف أبوظبي بحسب نوعها. فهي تنقسم إلى نوعين المواقف الرئيسية. والمواقف الفرعية. ولكل واحدة من هذه الأنواع رسوم مختلفة:

* فئة الموقف: المواقف الرئيسية

لون الرصيف: التركوازي والأبيض

الرسوم: 3 دراهم إماراتية /ساعة

المدة القصوى للوقوف:4 ساعات

* فئة الموقف: المواقف الفرعية

لون الرصيف: التركوازي والأسود

الرسوم: 2 درهم /ساعة أو 15 درهم يوم واحد

المدة القصوى للوقوف: 24 ساعة

أمّا بالنّسبة للمواقف الطابقية العامة. فتتم إدارتها تِبعاً لقانون المواقف السطحية. ويتم دفع مسج مواقف أبوظبي وفقاً للأسعار التالية:

* المدة: ساعة واحدة

الرسوم: 2 درهم إماراتي

* المدة: يوم واحد

الرسوم: 15 درهم إماراتي

* المدة: 3 أشهر

الرسوم: 1369 درهم إماراتي

* المدة: 6 أشهر

الرسوم: 2738 درهم إماراتي

* المدة: 12 شهر

الرسوم: 5475 درهم إماراتي

هذا وتتوفر العديد من طرق الدفع لمواقف أبوظبي. ولكن الطريقة الأسهل هي دفع مواقف أبوظبي SMS. حيث إذ يتم خصم المبلغ المستحق من رصيد الهاتف باتباع خطوت بسيطة. وهي:

كتابة رسالة تتضمن رمز المدينة وفئة اللوحة، ثم (مسافة)، ثم رقم لوحة المركبة، ثم (مسافة)، ثم نوع الموقف فرعي أو رئيسي (مسافة) المدة بالساعات.

مثال: AUH10 0000 S 1 – وقوف لمدة ساعة واحدة

ثم يتم إرسال الرسالة إلى الرقم: 3009

وبعد اتباع طريقة دفع مواقف أبوظبي SMS السابقة. ستصلك رسالة تأكيد بالمدة المدفوعة وكذلك رسالة تذكير قبل انتهاء المدة بعشرة دقائق، وفي حال أردت تمديد مدة الحجز، فيمكنك إرسال حرف “ت” إلى الرقم 3009 لكل ساعة إضافية.

هذا يمكن دفع مواقف دبي للسيارات أبوظبي وباقي مدن الإمارات بادخال رمز الإمارة، وهي على النحو التالي:

الشارقة (SHJ). دبي (DXB). ابوظبي (AUH). رأس الخيمة (RAK). عجمان (AJM). الفجيرة (FUJ). أم القيوين (UAQ).