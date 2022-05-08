نشكركم على متابعتكم خبر مواقف السيارات في دبي.. الرسوم وكيفية الدفع والاستخدام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 10:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

قد يكون العثور على موقف سيارات جيد في دبي أمراً في غاية الصعوبة. خاصة خلال ساعات الذروة. لذا قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتطوير أنظمة سهلة الاستخدام لركن السيارات.

فيما يلي نستعرض لك أهم مواقف السيارات في دبي. والرسوم المفروضة فيها.

– مواقف الفئة الأولى:

المواقف الجانبية (الرمز A):

تمتد أوقات رسوم مواقف السيارات في دبي هذه من الساعة 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً طيلة الفترة الممتدة من الإثنين – السبت.

أما رسوم المواقف الجانبية فهي كالتالي:

نصف ساعة: 2 درهم إماراتي

ساعة: 4 درهم إماراتي

ساعتان: 8 درهم إماراتي

3 ساعات: 12 درهم إماراتي

4 ساعات: 16 درهم إماراتي

مواقف الساحات (الرمز B):

تمتد أوقات الرسوم في هذا الموقف من الساعة 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً من الإثنين – السبت.

وأسعار مواقف سيارات دبي للرمز B كما يلي:

ساعة: 3 درهم إماراتي

ساعتان: 6 درهم إماراتي

3 ساعات: 9 درهم إماراتي

4 ساعات: 12 درهم إماراتي

5 ساعات: 15 درهم إماراتي

24 ساعة: 20 درهم إماراتي

مواقف المباني متعدّدة الطوابق:

يتم تحصيل الرسوم في هذا النوع من المواقف على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، أما رسوم مواقف المباني تبلغ 5 دراهم إماراتية عن كل ساعة.

– مواقف الفئة الثانية:

مواقف الساحات (الرمز D):

يتم تحصيل رسوم مواقف سيارات في دبي لمدة طويلة من الساعة 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً من الإثنين – السبت.

والرسوم هي على النحو التالي:

ساعة واحدة: 2 درهم إماراتي

ساعتان: 4 درهم إماراتي

3 ساعات: 5 درهم إماراتي

4 ساعات: 7 درهم إماراتي

24 ساعة: 10 درهم إماراتي

المواقف الجانبية (الرمز C):

تبدأ أوقات تحصيل الرسوم لهذه المواقف من الساعة 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً من يوم الإثنين وحتى السبت.

وتتوزع رسوم المواقف الجانبية هذه كما يلي:

ساعة واحدة: 2 درهم إماراتي

ساعتان: 5 درهم إماراتي

3 ساعات: 8 دراهم إماراتية

4 ساعات: 11 درهم إماراتي

موقف قرية دبي للمعرفة ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت (الرمز F):

تبدأ أوقات تحصيل الرسوم لهذه المواقف الساعة 08:00 صباحاً – 06:00 مساءً من الإثنين – السبت.

وفيما يلي قيمة الرسوم لهذه المواقف:

ساعة واحدة: 2 درهم إماراتي

ساعتان: 5 درهم إماراتي

3 ساعات: 8 درهم إماراتي

4 ساعات: 11 درهم إماراتي

مواقف برج خليفة ومراسي الخليج ومدينة دبي الطبية (الرمز G):

يتم فرض الرسوم على هذه في هذا الموقف من الساعة 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً من الإثنين – السبت.

وتكلفة هذه المواقف هي كما يلي:

ساعة واحدة: 4 درهم إماراتي

ساعتان: 8 درهم إماراتي

3 ساعات: 12 درهم إماراتي

4 ساعات: 16 درهم إماراتي

مواقف واحة دبي للسيليكون (الرمز H):

يتم تحصيل الرسوم لهذه المواقف ابتداءً من الساعة 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً من الإثنين – السبت.

ورسوم هذه المواقف هي كما يلي:

نصف ساعة: 2 درهم إماراتي

ساعة: 4 درهم إماراتي

ساعتان: 8 درهم إماراتي

3 ساعات: 12 درهم إماراتي

4 ساعات: 16 درهم إماراتي

مواقف أبراج بحيرات جميرا:

تغطي هذه المواقف جميع الأماكن التابعة لأبراج بحيرات جميرا. وتمتد فترة تحصيل الرسوم فيها من الساعة 08:00 صباحاً – 10:00 مساءً من الإثنين – السبت.

ومواقف أبراج بحيرات جميرا فهي مقسمة إلى عدة فئات، وهي:

* الرمز I

ساعة واحدة: 10 درهم إماراتي

ساعتان: 20 درهم إماراتي

3 ساعات: 30 درهم إماراتي

4 ساعات: 40 درهم إماراتي

* الرمز J

نصف ساعة: 2 درهم إماراتي

ساعة واحدة: 4 درهم إماراتي

ساعتان: 8 درهم إماراتي

3 ساعات: 12 درهم إماراتي

4 ساعات: 22 درهم إماراتي

* الرمز K

نصف ساعة: 2 درهم إماراتي

ساعة واحدة: 4 درهم إماراتي

ساعتان: 8 درهم إماراتي

3 ساعات: 12 درهم إماراتي

4 ساعات: 16 درهم إماراتي

5 ساعات: 20 درهم إماراتي

6 ساعات: 24 درهم إماراتي

7 ساعات:28 درهم إماراتي

8 ساعات – 24 ساعة: 32 درهم إماراتي

مواقف بوابة الخيل (الرمز L):

يتم تحصيل الرسوم لهذه المواقف يومياً وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وفيما يلي رسوم هذه المواقف:

ساعة واحدة: 2 درهم إماراتي

ساعتان: 4 درهم إماراتي

3 ساعات: 6 درهم إماراتي

4 ساعات: 8 درهم إماراتي

5 ساعات: 10 درهم إماراتي

6 ساعات: 12 درهم إماراتي

7 ساعات:14 درهم إماراتي

8 ساعات – 24 ساعة: 16 درهم إماراتي

بعد التعرف على مواقف دبي ورسومها. نعرفكم على طرق دفع مواقف دبي:

العملات المعدنية:

بهذه الطريقة لن يحتاج الفرد لإتمام حجز باركن دبي بالعاملات النقدية سوى لاستخدام الأجهزة المخصصة لذلك والمنتشرة في مختلف مواقف دبي. ووضع العملات من فئة الدرهم والنصف درهم بحسب مدة التوقف ونوع الموقف المطلوب.

تطبيق هيئة الطرق والمواصلات:

حيث يوفر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات حزمة كبيرة من الخدمات للسائقين والمركبات ومن ضمنها خدمة دفع مواقف دبي باتباع خطوات بسيطة.

طريقة دفع مواقف دبي SMS:

يمكن دفع مواقف دبي رسالة نصية وخصم الرسوم من رصيد الهاتف أو من الفاتورة الشهرية.

دفع مواقف دبي للعملاء المسجلين:

كتابة رسالة مواقف دبي بالطريقة التالية: [اسم التعريف الخاص بالمستخدم] [مسافة] [رقم المنطقة] [مسافة] [عدد ساعات التوقف]

حجز مواقف دبي لغير المسجلين:

صيغة رسالة مواقف دبي التالية: [رقم لوحة السيارة] [مسافة] [رقم المنطقة] [مسافة] [عدد ساعات التوقف]

وبعد كتابة صيغة مسج مواقف دبي يجب إرسال الرسالة إلى رقم مواقف دبي 7275 وبعدها يتم تلقي رسالة تؤكد نجاح عملية الحجز.

دفع مواقف دبي واتساب:

لاقت هذه الطريقة تفاعلاً كبيراً بين الجمهور المستخدم لمواقف الإمارة. حيث تتسم طريقة دفع مواقف دبي عن طريق الواتساب بالسهولة ويمكن باتباعها توفير 30 فلس بدل تكلفة الرسالة النصية.

أما كيفية دفع رسوم مواقف دبي واتساب فهي على النحو التالي:

– التواصل مع محبوب (برنامج الدردشة الخاص بهيئة الطرق والمواصلات) عبر الواتساب على الرقم التالي: 9090 800 58 00971

– كتابة صيغة دفع مواقف دبي واتساب التالية: [رقم لوحة السيارة] [مسافة] [رقم المنطقة] [مسافة] [عدد ساعات التوقف]

مثال: A00000 000A 2

– إرسال الرسالة وانتظار تأكيد الحجز

وفي طريقة أخرى لحجز مواقف دبي. يوجد البطاقات الموسمية مسبقة الدفع لفترات زمنية محددة. حيث تغني هذه البطاقات السائقين عن دفع مواقف دبي في كل مرة.

* نوع الإشتراك: موقف عام

لكل 3 أشهر: 1400 درهم‎‎

لكل 6 أشهر: 2500 درهم‎‎

لكل سنة: 4500 درهم‎‎

* نوع الإشتراك: موقف ساحات

لكل 3 أشهر: 700 درهم‎‎

لكل 6 أشهر: 1300 درهم‎‎

لكل سنة: 2400 درهم‎‎

* نوع الإشتراك: موقف متعدد الطوابق

لكل 3 أشهر: 2000 درهم‎‎

لكل 6 أشهر: 4000 درهم‎‎

لكل سنة: 8000 درهم‎‎

* نوع الإشتراك: موقف طالب

لكل 3 أشهر 300 درهم‎‎

لكل 6 أشهر: –

لكل سنة: –

* نوع الإشتراك: منطقة بوابة الخيل

لكل 3 أشهر: 1000 درهم

لكل 6 أشهر: 1500 درهم

لكل سنة: 2500 درهم

* نوع الإشتراك: منطقة واحة السيليكون

لكل 3 أشهر: 1400 درهم

لكل 6 أشهر: 2500 درهم

لكل سنة: 4500 درهم

* نوع الإشتراك: منطقة تيكوم

لكل 3 أشهر: 700 درهم‎‎

لكل 6 أشهر: 1300 درهم‎‎

لكل سنة: 2500 درهم