نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة هجوم شرق قناة السويس في مصر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 10:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس. في جمهورية مصر العربية. وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها. أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب. التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما جددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر في التصدي للإرهابيين. وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة. معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء. وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.