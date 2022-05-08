انت الان تتابع خبر أسعار الذهب بمختلف أعيرته في الإمارات اليوم الأحد 08/أيار/202.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8 مايو 2022، والمقوّم بالدرهم الإماراتي، استقرارا في مطلع التعاملات الصباحية.

هذا واستقر سعر غرام الذهب من عيار 24 في الإمارات اليوم، ليصل إلى 222.60 درهم، مقابل 222.52 درهم أمس السبت، و222.57 درهم أول أمس الجمعة، و221.74 درهم الخميس الماضي.

*سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 22:

أيضا وصل سعر غرام الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات إلى 204.12 درهم، مقابل 203.98 درهم أمس السبت، و204.03 درهم أول أمس الجمعة، و203.26 درهم الخميس الماضي.

*سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 21:

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق الإماراتية إلى 194.82 درهم، مقابل 194.71 درهم أمس السبت، و194.75 درهم أول أمس الجمعة، و194.03 درهم الخميس الماضي.

*سعر الذهب عيار 18 وعيار 14 اليوم في الإمارات:

وقد صل سعر غرام الذهب من عيار 18 في الإمارات اليوم إلى 167.32 درهم، مقابل 166.90 درهم أمس السبت، و166.93 درهم أول أمس الجمعة، و166.31 درهم الخميس الماضي.

في حين وصل سعر الغرام من عيار 14 اليوم في السوق الإماراتية، إلى 130.51 درهم، مقابل 129.81 درهم أمس السبت، و129.29 درهم أول أمس الجمعة، و129.35 درهم الخميس الماضي.

*سعر الذهب اليوم عيار 12 في الإمارات:

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 12 اليوم إلى 111.26 درهم، مقابل 110.82 درهم أول أمس الجمعة، و110.87 درهم الخميس الماضي.

*سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات:

بينما وصل سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم إلى 6920 درهماً، مقابل 6893 درهماً أول أمس الجمعة، و6918 درهماً الخميس الماضي.

أيضا، وصل سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم إلى 1558 درهماً، مقابل 1552 درهماً أول أمس الجمعة، و1557 درهماً الخميس الماضي.