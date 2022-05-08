نشكركم على متابعتكم خبر كهرباء ومياه دبي تنال شهادة عالمية هامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 05:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، إنجازاً جديداً تمثل بنيلها شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة (BSi13500:2013) لسنة 2022. للعام السادس على التوالي، ودرع التكريم الخاص.

ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الهيئة في مجال تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، ضمن منظومة العمل الحكومي، وفق صحيفة “البيان”. ونجاح الهيئة العالمي في المحافظة على مكانتها بوصفها واحدة من الجهات الرائدة على مستوى العالم في مجال الحوكمة الرشيدة.

ووقع الاختيار على الهيئة بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير في عدد من محاور الحوكمة الرئيسية. ومنها الموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر والشؤون القانونية والشؤون المالية وعمليات الشراء.