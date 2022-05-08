نشكركم على متابعتكم خبر خدمة مواقف الشارقة SMS.. المواعيد والرسوم وطريقة الاستخدام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 01:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تتيح خدمة مواقف الشارقة SMS للمتعاملين حجز موقف عن طريق الهاتف عبر الرسائل النصية. وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم. حيث يتم اقتطاع رسوم الخدمة إما من رصيد الهاتف. أو تُضاف إلى فاتورة الهاتف الشهرية.

وللحصول على هذه الخدمة يجب اتباع الخطوات التالية.

– اكتب صيغة رسالة مواقف الشارقة على النحو التالي: [مصدر اللوحة] [مسافة] [رقم اللوحة] [مسافة] [عدد ساعات التوقف]

مثال: SHJ XXXX 1 > التوقف لمدة ساعة.

– أرسل رسالة إلى رقم رسالة مواقف الشارقة وهو (5566).

ستتلقى رسالة بالتذكرة الإلكترونية لتأكيد عملية الحجز. وستصلك رسالة تذكير قبل انتهاء المدة المقرّرة بعشر دقائق، ويمكن تمديد الحجز بإرسال حرف “ن” إلى نفس الرقم.

ويمكن لسيارات الإمارات الأخرى وحتى سيارات دول مجلس التعاون الخليجي. اتباع طريقة دفع رسوم المواقف في الشارقة هذه. ليتمكنوا من إيقاف مركباتهم في الإمارة بشكل قانوني.

أما بالنسبة للتسجيل في موقع بلدية الشارقة إدارة المواقف الإلكتروني يجب اتباع الخطوات التالية:

– اكتب صيغة مواقف الشارقة رسالة نصية على النحو التالي: [الاسم التعريفي المسجل في الموقع] [مسافة] [عدد ساعات التوقف].

– يتم استلام رسالة تؤكد نجاح الحجز. ولاستلام الرسائل باللغة العربية عند دفع مواقف الشارقة SMS يجب كتابة حرف “A” بداية الرسالة.

وبالنسبة لرسوم مواقف الشارقة التي يتم استيفاؤها مباشرة من رصيد الهاتف أو تضاف إلى قيمة الفاتورة الشهرية. فهي على النحو التالي:

رسوم الساعة الواحدة: 2.38 درهم إماراتي

ساعتين: 5.38 درهم إماراتي

3 ساعات: 8.38 درهم إماراتي

5 ساعات: 12.38 درهم إماراتي

ما هي مواعيد موقف الشارقة؟

تبدأ اوقات مواقف الشارقة التي يجب دفع الرسوم فيها. من الساعة 08:00 صباحاً وتستمر حتى 10:00 مساءً. طيلة أيام الأسبوع وفي العطل الرسمية.

أما في شهر رمضان المبارك. فيبداً تطبيق رسوم مواقف الشارقة من الساعة 08:00 صباحاً ويمتد حتى 12:00 منتصف الليل.

وتعتبر مواقف الشارقة مجانية في رمضان بالقرب من المساجد.

ويتساءل الكثير من الناس عن ضرورة امتلاك خط هاتف إماراتي لدفع مواقف الشارقة. وللإجابة عن هذا السؤال نقول نعم. حيث لا يمكن دفع مواقف الشارقة SMS إلا عبر خط هاتف يتبع لإحدى شبكات الهاتف الثلاثة. اتصالات. أو دو. أو فيرجن موبايل. لأن خصم رسوم مواقف الشارقة يتم من الرصيد أو الفاتورة الشهرية لتلك الخطوط.

وبالنسبة لرسوم مواقف مطار الشارقة فهي على النحو التالي:

ساعة واحدة: 16 درهم إماراتي

ساعتان: 27 درهم إماراتي

3 ساعات: 37 درهم إماراتي

4 ساعات: 48 درهم إماراتي

أي وقت إضافي: 11 درهم إماراتي

أما اسعار مواقف السيارات في مطار الشارقة للفترات الطويلة فهي:

ساعة واحدة: 16 درهم إماراتي

ساعتان: 27 درهم إماراتي

3 ساعات: 37 درهم إماراتي

4 ساعات: 48 درهم إماراتي

أي وقت إضافي لمدة يوم واحد: 95 درهم إماراتي

أي يوم إضافي: 95 درهم إماراتي لليوم الواحد