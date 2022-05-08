نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم دفعة جديدة من لقاحات كورونا اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 02:49 صباحاً - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 3,462 جرعة من لقاح “كوفيد-19″ خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,749,855 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.24 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ” كوفيد-19 ” وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس ” كوفيد-19 “.