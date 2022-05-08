نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يتبادلان التهاني هاتفياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 مايو 2022 02:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، بفوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا وسبل دعمها والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وبحسب وام، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته بفوزه في الانتخابات وهنأ سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. وتمنى لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.