نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم دفعة جديدة من لقاحات كورونا اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 1,747 جرعة من اللقاح المضاد ل كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع مجموع الجرعات حتى اليوم إلى 24,746,393 جرعة.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الدولة.