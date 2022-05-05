محمد بن زايد يشهد نهائي كأس رابطة المحترفين على إستاد محمد بن زايد

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهائي كأس رابطة المحترفين على إستاد محمد بن زايد.

ويجمع نهائي كاس رابطة المحترفين العين وشباب الأهلي، مساء اليوم الأربعاء.

ويتطلع العين للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج به في موسم 2008-2009، فيما حقق شباب الأهلي اللقب خمس مرات “رقم قياسي”، في مواسم: 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019، و2020-2021.

ويستضيف ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي، نهائي كأس رابطة المحترفين للمرة الثالثة، بعد أن استضاف أول نسخة من البطولة في موسم (2010-2011)، ونهائي موسم (2008-2009).