نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ورئيس إندونيسيايبحثان هاتفياً علاقات الصداقة بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 مايو 2022 11:49 صباحاً -

متابعة: نازك عيسى

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من فخامة جوكو ديدوجو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة. علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين. وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.

وتناول الاتصال عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الرئيس جوكو ديدودو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور قمة مجموعة العشرين ” G20 ” التي من المقرر أن تستضيفها إندونيسيا خلال شهر نوفمبر القادم .

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعوة فخامة الرئيس جوكو ديدوجو .متمنياً لإندونيسيا الصديقة النجاح والتوفيق في رئاستها للمجموعة وإدارتها القمة للدفع نحو مزيد من التعاون الذي يعزز تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة ” كوفيد -19 ” ويرسخ لدعائم شراكات فاعلة واقتصاد قوي مستدام لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ومستقبل البشرية.