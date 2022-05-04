نشكركم على متابعتكم خبر تعرف إلى ترتيب الإمارات العالمي في عدد المباني المستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها 869 مبنى.

وتعد الإمارات الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي، التي ظهرت ضمن أفضل 30 مبنى.

وأكد “رجا علم الدين”، الرئيس التنفيذي لشركة “لوتاه” للعقارات، تزايد أهمية تبني الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة بالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات.

وأوضح، في تصريحات لصحيفة “البيان”، أن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجد أن صناعة البناء حول العالم مسؤولة عن نحو 38% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بينما تمثل المباني أكثر من 30% من استهلاك الطاقة العالمي.

وأشار إلى أنه “في الإمارات يعتبر استخدام الطاقة من أكبر نفقات تشغيل المباني، حيث يمثل ما يقرب من ثلث ميزانيات التشغيل”.

وأكد أن “استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة بنسبة 40%. وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050”.