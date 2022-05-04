نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، شهباز شريف، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتبادل سمو الشيخ وشريف التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأعرب سموه ورئيس وزراء باكستان عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والرفعة. وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الشعوب الإسلامية وشعوب العالم أجمع وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.