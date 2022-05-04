نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يهنئ هاتفياً الملك سلمان بعيد الفطر السعيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 01:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.