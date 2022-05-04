نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الاحتفاء بالأعياد مع الأسرة قيمة عظيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 مايو 2022 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

قال صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة.

وأضاف سموه: “لا تشغلنا أعمالنا ومسؤولياتنا عن عائلاتنا وأطفالنا فهم مصدر الفرح ومنبع السعادة”.

وتابع سموه في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء: “كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا”.