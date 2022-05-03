نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم 2,162 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 2,162 جرعة من لقاح «كوفيد-19» فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي حتى اليوم 24,736,921.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الدولة.