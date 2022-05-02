محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الشيخ زايد

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 05:49 مساءً - أدى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين. صلاة عيد الفطر المبارك، في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مع جموع المصلين.

وألقى خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، الدكتور “محمد مطر الكعبي” رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وجاءت تحت عنوان “وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا”.

وقال فيها: “إنه من عظيم قدرة الله تعالى وبالغ حكمته أن جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتواصلوا وجعل التفاضل بينهم بالتقوى ومكارم الأخلاق وفضائل القيم”.

وأوضح أن “التعارف يثمر التآلف والذي يتحقق به التقارب بين الناس والتعاون بين الشعوب استجابة لأمر الله تعالى /وتعاونوا على البر والتقوى/. وبالتعارف تتضافر الجهود وتتكامل الطاقات وتتحد الخبرات في إعمار الأرض وبناء حضارتها. مهما اختلفت أعراق الخلق وتباعدت بلدانهم ليتحقق السلام وينتشر الوئام بينهم”.

وأوضح الخطيب أن “من صور التعارف إفشاء السلام والبشاشة والابتسام ليتحقق التعارف بين الأنام ويسود السلام”.

ونوه بأن “ما يقوي أواصر التعارف والتآلف معاملة الناس بالأخلاق الحسنة وهو من كمال الإيمان وتمام التقوى والإحسان”.

وقال، وفق “وام”، إن “عيدنا هو عيد مودة تملأ بالبهجة البيوت وتعارف وصلة رحم وإحسان إلى الفقراء والمساكين. وإدخال السرور على اليتامى والأرامل والمحتاجين لتكتمل الفرحة في عيدنا”.

ودعا الخطيب في ختام الخطبة الله تعالى، أن يوفق صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. لما يحبه ويرضاه ويرحم المغفور له الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان” وشيوخ الإمارات. الذين انتقلوا إلى رحمة الله ويدخلهم فسيح جناته وأن يرحم شهداء الوطن ويجزل مثوبتهم ويرفع في الجنة درجتهم.