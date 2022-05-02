نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يهنئ بقدوم عيد الفطر المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 02:50 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. رئيس الدولة ونائبه. وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشر سموه تغريدة على تويتر قال فيها: أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة. وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع.