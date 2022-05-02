نشكركم على متابعتكم خبر بلدية الشارقة تعفي مستخدمي المواقف من الرسوم في عيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 02:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت بلدية الشارقة قراراً تعفي بموجبه مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم من أول أيام عيد الفطر وحتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022.

ويستثني القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.