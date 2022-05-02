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بلدية الشارقة تعفي مستخدمي المواقف من الرسوم في عيد الفطر

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 02:50 مساءً - متابعة: نازك عيسى

 

أصدرت  بلدية الشارقة قراراً تعفي بموجبه مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم من أول أيام عيد الفطر وحتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022.

ويستثني القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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