نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع ملك البحرين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 مايو 2022 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي.

ونقل سموه خلال الاتصال تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بهذه المناسبة المباركة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، وتمنياته له دوام الصحة والعافية والسعادة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد عليه هذه المناسبة وعلى شعبه بالعزة والازدهار وعلى العالم بالأمن والاستقرار.

وبدوره، أعرب عاهل البحرين عن أطيب الأمنيات إلى سموهما بالصحة والسعادة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”.