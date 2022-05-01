نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يأمر بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 مايو 2022 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أمر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة. والمسجلين في الحكومات المحلية في إمارات الدولة.

وتأتي العيدية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتشمل الأطفال دون سن 18 عاماً، وفق ما ذكرته “وام”.