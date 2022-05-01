نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تعيد لمسافر بريطاني حقيبته خلال ساعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعادت شرطة دبي حقيبة تحوي مقتنيات شخصية ومبلغ 70 ألف درهم، لمسافر بريطاني يدعى بيتر لاوسون، وهو على متن رحلته الجوية متجهاً نحو وطنه.

وبحسب “البيان”، أبلغ البريطاني لاوسون مطار دبي الدولي عبر رسالة إلكترونية بفقدان حقيبته، ليصله الرد في غضون ساعة، بأن حقيبته في الحفظ والصون.

وأكد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، أن الإحساس الأول الذي ينتاب الناس، مقيمين وزواراً، في الإمارات، هو شعورهم بالأمان والطمأنينة في كل مكان، ليلاً ونهاراً، لثقتهم في قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم، إلى جانب ثقتهم بالقانون وعدالته.

وأكد المسافر البريطاني بيتر لاوسون، عدم شعوره بالقلق والخوف بحكم إقامته في دبي ومعرفته بقدرات وإمكانات شرطة دبي.

كما وشكر لاوسون الإدارة العامة لأمن المطارات، وموظفي طيران الإمارات أيضاً.