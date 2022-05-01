نشكركم على متابعتكم خبر تعذر رؤية هلال شوال في دولة الإمارات.. والاثنين أول أيام عيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 مايو 2022 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في الدولة أن الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأوضحت أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان . بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال لهذا العام مساء اليوم.

وبهذه المناسبة رفع معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة وأعضائها .أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات وكافة المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد.