نشكركم على متابعتكم خبر تعديل صلاحية المرور الأخضر للمطعمين لدخول الوزارات والجهات الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 مايو 2022 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، وبناء على التوجيهات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. بالتعميم إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد 19 على مستوى الحكومة الاتحادية .

وشملت التحديثات تعديل صلاحية الفحص للمرور الأخضر على تطبيق الحصن لدخول الوزارات والجهات الاتحادية، لتصبح (30) يوماً بدلاً من (14) يوماً، وذلك اعتباراً من 29 أبريل 2022.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية واعتمادها من خلال (برنامج الحصن)، للتأكد من تطعيم الموظفين والمراجعين، وإمكانية دخولهم إلى مقار الجهات الاتحادية من عدمه. لافتة إلى إمكانية تحديث هذه الإجراءات مجدداً بناءً على أحدث متطلبات الجهات الصحية. وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات.