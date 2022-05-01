نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات من محمد بن راشد.. دبي تمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 مايو 2022 09:55 صباحاً - متابعة – علي معلا إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ. محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقبيل حلول عيد الفطر السعيد. أعلنت دبي عن منح الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم. حيث أمر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم. إضافة إلى مكرمة مالية. وتأتي تلك الخطوة تقديراً لجهودهم في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيم التسامح لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل.