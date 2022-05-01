نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 مايو 2022 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 254,436 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أسفر عن كشف 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 898571 حالة. ولم يتم رصد أي حالة وفاة في الدولة لتبقى حصيلة الوفيات 2302 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 315 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 881831 حالة.