نشكركم على متابعتكم خبر البنك المركزي يوفر فئات 5 – 10 – 50 درهماً عبر الصراف الآلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 أبريل 2022 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قال المصرف المركزي في الإمارات، إن الأوراق النقدية من فئة الخمسة والعشرة دراهم. بدأت بالتداول في الأسواق بعد توزيعها على البنوك.

وقام المصرف بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، على توفير الأوراق النقدية الجديدة من فئات الخمسة والعشرة والخمسين درهماً. عبر أجهزة الصراف الآلي لدى البنوك المنتشرة في أنحاء الدولة. في خطوة لتوعية الجمهور بالفئات النقدية الجديدة وزيادة تداولها.

وشاركت عدة بنوك وطنية في هذه المبادرة، كبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري. وبنك أبوظبي الأول، وبنك الشارقة، والعديد غيرها.