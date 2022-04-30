الإجراءات الوقائية لعيد الفطر المبارك 2022 في أبوظبي

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة. اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي. الإجراءات الوقائية لعيد الفطر المبارك 2022 والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية. حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

وجاءت الإجراءات الوقائية على النحو التالي.

– ينصح بتجنب الذهاب لصلاة العيد. لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. والأطفال دون 12 سنة. والأشخاص الذين يعانون من امراض تنفسية أو مزمنة. والمخالطون لحالات إصابة كوفيد 19.

– ينصح المصلون بالالتزام بالوضوء في المنزل. وتعقيم اليدين قبل وبعد الخروج من المصلى. والالتزام بالتباعد الجسدي. وارتداء الكمام. وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.

– ينصح بتجنب التجمعات والمصافحة بعد صلاة العيد. والاحتفال مع أفراد العائلة الواحدة والأقارب فقط. وتجنب مغادرة المنزل لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية المزمنة. والالتزام بارتداء الكمام خاصة عند الجلوس مع كبار السن أو المرضى.