“دبي” تتصدر العالم في توفير الأمان المالي للمتقاعدين

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

حصدت دبي المرتبة الأولى عالمياً في توفير الأمان المالي للمتقاعدين، وفي إدارة تركاتهم، بحسب نتائج “مؤشر أفضل المدن للمتقاعدين”، الصادر عن شركة “فيولار” الألمانية المتخصصة في الخدمات والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع شركة “ماجماتيك ريسيرش” البريطانية للأبحاث المتنوعة.

وتستند النتيجة إلى عدد من المؤشرات الفرعية والمقومات ذات الصلة، ومن أهمها جودة خدمات الرعاية الصحية التي توفرها المدينة للمتقاعدين، الأمان المالي، إدارة الثروات والتركات، سهولة الحركة والتنقل، الاتصال بباقي مدن العالم، الأمن، وفرة السكن، وغيرها من المعايير.

ونالت دبي أيضاً المرتبة المركز الأول بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ 14 عالمياً، على المؤشر العام المعني بجودة الحياة للمتقاعدين.