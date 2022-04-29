مطار دبي يتوقع 1.9 مليون مسافر خلال إجازة العيد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين بداية من عطلة نهاية الأسبوع القادمة. تزامناً مع نهاية شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة “الخليج” أن المطار يتوقع نحو 1.9 مليون مسافر خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 9 مايو. بمتوسط حركة يومية تتجاوز 177 ألف مسافر. كما يتوقع أن يكون 7 مايو أكثر الأيام ازدحاماً في تلك الفترة مع توافد ما يزيد عن 200 ألف مسافر.

وتحرص مؤسسة مطارات دبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة. والشركاء التجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين مع مراعاة أعلى معايير السلامة.

وذكرت أنه “بإمكان جميع المسافرين خلال فترة الذروة جعل رحلتهم عبر مطار دبي الدولي. أكثر سلاسة ومريحة من خلال إتباع بعض النصائح البسيطة التالية:

أن يكونوا على علم بأحدث لوائح وشروط السفر للوجهة المطلوب السفر إليها. نحث المسافرين على التواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم للتأكد من أن لديهم كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

نشجع المسافرون الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، باستخدام البوابات الذكية لتخفيف وتسريع عمل إجراءات مراقبة الجوازات للمسافرين القادمين أو المغادرين.

يجب على المسافرين من مبنى الركاب رقم 1، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

نوصي المسافرين من مبنى الركاب رقم 3 بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي.

قد تشهد الطرق المؤدية إلى المطار ازدحام مروري خلال أوقات الذروة، لذلك من الأفضل الخروج من المنزل في وقت مبكر للوصول إلى المطار بالموعد المحدد، وإتمام إجراءات السفر.

يقتصر دخول مباني المغادرة على المسافرين حاملي تذاكر الطيران خلال فترة الذروة وموسم العطلات، لذا ننصح الأهل والأصدقاء بتوديع المسافرين في المنزل.

عند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة كاملة من المرافق المتواجدة في مطار دبي الدولي. بما يشمل المطاعم المتنوعة، والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم”.