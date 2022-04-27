بمساهمة الشيخ محمد بن راشد.. اختتام حملة “المليار وجبة” بنجاح

بسام محمد - متابعة- بتول ضوا

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. اختتام مبادرة “المليار وجبة” بنجاح وتحقيقها لأهدافها في توفير مليار وجبة للمحتاجين. مؤكداً أن الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في إعانة المحتاجين.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على “تويتر”، كشف فيها نجاح الحملة في جمع 600 مليون وجبة. ومساهمة سموه بـ 400 مليون وجبة لاستكمال وجبات المليار.

موجهاً الشكر لجميع المساهمين في أكبر مبادرة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين. وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينته : نختتم بحمدالله حملة “المليار وجبة” بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة حتى الآن .. تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد .. ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ 400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة ..

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل.