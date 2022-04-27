1033 مخالفة حزام أمان في رأس الخيمة العام الماضي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد المقدم الدكتور “محمد عبد الله البحّار”، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة. أن عدد مخالفات عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، خلال العام 2021، بلغت 1033 مخالفة مرورية.

ولفت إلى أن “عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة للسائق والركاب هي الغرامة المالية وقدرها 400 درهم و 4 نقاط مرورية. حسب نص المادة 51 في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 178”.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن “استخدام حزام الأمان بربطه أثناء القيادة. يساعد في تفادي أغلب حالات الإصابات البليغة والوفيات في الحوادث المرورية، وفق “البيان”.

وشدد على ضرورة جلوس الأطفال في المقاعد المخصصة لهم في المقعد الخلفي للمركبة، لضمان سلامتهم من خطر الاندفاع خارج المركبة أثناء تعرضها لحادث مروري.