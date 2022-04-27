المنشآت الفندقية في الإمارات تستقطب 19 مليون زائر في 2021

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة معالي الدكتور “أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي”. وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة. وعضوية رؤساء ومدراء عموم الدوائر والهيئات السياحية المحلية في الدولة.

واستعرض المجلس نتائج أداء القطاع السياحي والمنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021. ونسب النمو التي تم تحقيقها في العديد من المؤشرات السياحية، وفق “وام”.

واطلع المجلس على خطط الترويج للسياحة الوطنية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الجهود المتضافرة لتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت19 مليون نزيل فندقي، بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020.

واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. وحققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم ، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020.

وتم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة 42% مقارنة بعام 2020. فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وزاد عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها لعام 2020، ليبلغ 1144 منشأة. كما تم خلال فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 8%، لتصل إلى 194 ألف غرفة في كافة إمارات الدولة.