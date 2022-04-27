بيئة أبوظبي ترصد نوعاً جديداً من أسماك الراي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن اكتشافها لنوع جديد من أسماك اللخم “الراي”، النسر “Aetomylaeus wafickii” في مياه إمارة أبوظبي.

وتم اكتشاف هذا النوع الجديد ضمن عينات تم جمعها من مياه الخليج العربي. خلال إجراء مسح تقييم الموارد السمكية الذي نفذته الهيئة خلال عام 2016، وفق صحيفة “البيان”.

وتضمن التقييم جمع عينات من الأسماك وصفيحيات الخياشيم. وخلال تلك الفترة، كان يطلق على هذا النوع لخمة النسر المخطط “Aetomylaeus nichofii”. وهو مشابه جداً في الشكل الخارجي لأسماك “لخم النسر”.

وبعد إجراء فحص شامل، اكتشف الخبراء أنه نوع جديد، وتم نشر ورقة علمية تصف الخصائص الجسمانية لهذا النوع الجديد.