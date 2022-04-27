بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

انتهت أعمال تشييد أول محطة في الدولة لتحويل النفايات إلى طاقة، على أن تدخل مرحلة الاختبار والتشغيل قريباً.

وتعتبر المحطة من أوائل أعمال “شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة” المشروع المشترك بين “بيئة للطاقة”. إحدى شركات مجموعة بيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” إحدى شركات الطاقة الرائدة عالمياً.

وتعتزم شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة ومجموعة بيئة و”مصدر” افتتاح محطة تحويل النفايات إلى طاقة بشكل رسمي ضمن حفل يقام قريباً.

كما بدأت مجموعة بيئة و”مصدر” في استكشاف الفرص المتاحة لإنشاء محطات أخرى من هذا النوع في مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، وفق “وام”.

وستساعد المحطة بعد تشغيلها إمارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات. مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، ورفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات من 76% إلى 100%.

كما ستساعد أيضاً في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.

وستسهم المحطة عندما تبلغ طاقتها التشغيلية القصوى، في تحويل ما يصل إلى300 ألف طن سنوياً من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبات. وذلك لإنتاج 30 ميجاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزلٍ من الكهرباء في إمارة الشارقة.