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الرياض - احمد صلاح - عاجل: إعلان هام من الحوثيين بشأن السفينة الإماراتية روابي.. تفاصيل

إثراء ـ متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، 25/نيسان/2022، الإفراج عن السفينة الإماراتية التي تمت قرصنتها قبل أشهر.

وقال الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر: بناء على مساعٍ عمانية وبعد أخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تم الإفراج عن طاقم السفينة الاماراتية (روابي) التي دخلت المياه الاقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية. على حد وصفه.

وتابع ناطق الحوثيين: إضافة الى نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة.