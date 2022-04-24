رئيس الدولة يوجه ببدء إنتاج مصنع بانجغور للتمور في باكستان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عن بدء الإنتاج التجاري لمصنع بانجغور لإنتاج التمور في جمهورية باكستان الإسلامية.

ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. ودعم صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومتابعة سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأقيم المشروع في إطار الدعم المتواصل الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً لجمهورية باكستان الإسلامية. بتنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية فيها.

وتم إنشاء المصنع في منطقة بانجغور بإقليم بلوشستان من قبل المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان. وبتمويل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وبتكلفة بلغت 6 ملايين و357 آلف دولار أمريكي.