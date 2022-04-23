الإمارات تدين بشدة الهجومين الإرهابيين في النيجر

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم الخميس، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بجمهورية النيجر.

واستهدف الهجومان، مركز شرطة حدودي ببلدة بيتيلكولي، ومعسكرا للحرس الوطني في محافظة جادو، ونجم عنهما مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة النيجر وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.