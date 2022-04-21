تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام 2021 -2022

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع كافة الشركاء الرئيسيين. عن تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2021 – 2022. على أن تتم المباشرة بتطبيقه بدءاً من اليوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022.

ونص التحديث الجديد على السماح بعودة جميع الأنشطة والفعاليات في المنشآت التعليمية، مع الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. والسماح لأولياء الأمور بحضور الفعاليات المختلفة الخاصة بالطلاب شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية. مثل لبس الكمامات في الأماكن المغلقة، والعمل بنظام المرور الأخضر.

كما نص التحديث على السماح بعودة الرحلات الترفيهية والتثقيفية في المنشآت التعليمية. مع الالتزام بارتداء الكمامات في الحافلات أثناء التنقل من وإلى وجهات الرحلات. والسماح بالمشاركة في هذه الرحلات للمطعمين أو غير المطعمين على حد سواء. شرط ضمان تفعيل نظام المرور الأخضر لجميع المشاركين بالرحلات، وفق “وام”.

وشمل البروتوكول فيما يخص دخول السكن الجامعي ضرورة إجراء فحص مخبري PCR شهرياً. أو حسب متطلبات نظام المرور الأخضر للطلبة المطعمين أو غير المطعمين لدخول السكن الجامعي.

وتضمن التحديث على البروتوكول إلزامية المرور الأخضر على جميع زوار المنشآت التعليمية. وإلزامية دورية الفحص المخبري PCR والمرور الأخضر على الطلبة من فئة السادسة عشرة عاماً فما فوق. والطاقم التعليمي والعاملين في المنشآت التعليمية. علاوة على إلزامية إجراء فحص مخبري PCR شهري للطلبة من فئة ما دون السادسة عشرة عاماً.

وأوضح التحديث على البروتوكول آلية الإغلاق التدريجي في المنشآت التعليمية في حالة التأكد من وجود إصابات لفيروس كوفيد-19. إذ أن الإغلاق التدريجي يتم المباشرة به بعد التأكد من وجود إصابات بحسب التوجيهات الصادرة من اللجان وفرق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية في كل إمارة. مع إغلاق للمنشأة التعليمية في حال تعدت نسبة الإصابة 15% من إجمالي الحضور على أن تكون مدة الإغلاق 3 أيام.

وأكد البروتوكول في تحديثه أنه، وبحسب البروتوكول الوطني للمخالطة، يلغى الحجر الصحي للمخالطين والعمل بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية. مع إضافة خيار التعليم عن بعد للمصابين وأصحاب الأمراض التنفسية.