المركزي يصدر ورقتين نقديتين جديدتين بمواصفات عالمية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن طرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الخمسة والعشرة دراهم. مصنوعة من مادة “البوليمر”، وبمواصفات فنية وسمات أمنية متقدمة.

وتتمثل جماليات التصميم في هاتين الورقتين بوجود نافذة شفافة تزدان بصورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”، طيب الله ثراه. وشعار الهوية الإعلامية المرئية للدولة، بالإضافة إلى وجود أشكال هندسية ورسوم ونقوش متطورة تم تصميمها باستخدام تقنيات الطباعة الغائرة والأحبار الفلورسنتية.

وحرص المصرف المركزي في تصميم الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم. على المحافظة على الخصائص الفنية اللونية في الورقة النقدية الورقية المتداولة حالياً من الفئة ذاتها، لتسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور.

وتم إدخال صور عددٍ من الرموز الوطنية والحضارية في دولة الإمارات في التصميم، حيث يظهر في وسط الوجه الأمامي لهذه الورقة النقدية صورة “قلعة عجمان”. كما يظهر في وسط الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة “قلعة ضاية” في إمارة رأس الخيمة.

وحافظت الورقة النقدية الجديدة من فئة العشرة دراهم على لونها الأخضر، ليكون مماثلاً للون الورقة النقدية الورقية المتداولة حالياً، وفق “وام”.

ويظهر في وسط الوجه الأمامي صورة مسجد الشيخ زايد الكبير الذي يعد معلمًا دينياً، وطنياً، وثقافياً بارزاً في الدولة. ويحظى بمكانة متميزة على مستوى العالم. كما يظهر في وسط الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة “مدرج خورفكان” كأحد المعالم الثقافية البارزة في إمارة الشارقة.

وعمل المصرف المركزي على توظيف أحدث المعايير والتقنيات العالمية في الورقتين النقديتين الجديدتين. واستخدام المواصفات الفنية والخصائص الأمنية الظاهرة والكامنة عالية الجودة في صناعة أوراق النقد لتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية وكذلك مكافحة تزويرها.

كما تتضمن الورقتان النقديتان الميزة التلامسية والبارزة بلغة “بريل” لمساعدة المتعاملين من المكفوفين في التعرف على قيمة الورقة النقدية.

وسيتم طرح الورقة النقدية من فئة العشرة دراهم بوليمر للتداول اعتباراً من اليوم الخميس، الموافق 21 أبريل 2022. أما الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم بوليمر فسيتم طرحها للتداول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.

وستظل الورقتان النقديتان الحاليتان من ذات الفئة قيد التداول جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية الجديدة “البوليمر”. بصفتهما أوراق نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.