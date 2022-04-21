عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي

بسام محمد - أكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي “يائير لابيد”. على أهمية تهدئة الأوضاع، ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك. بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سموه إلى ضرورة احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي.

وثمن سموه، وفق “وام”، قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول “مسيرة الأعلام” إلى منطقة باب العامود. وكذلك منع الزوار غير المسلمين من دخول باحات الأقصى بدءاً من يوم غد الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان.

وأشار سموه إلى أن “منطقتنا بحاجة إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل المضي قدما. في مسارات التنمية على الأصعدة كافة، بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار”.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى “لابيد” بمناسبة عيد الفصح.. معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع دولة إسرائيل في المجالات كافة. والعمل معا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.