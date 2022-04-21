‏مندوب الإمارات لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقدّم أوراق اعتماده

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

قدم سعادة جمال جامع المشرخ أوراق اعتماده لسعادة فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كمندوب دائم لدولة الإمارات لدى المنظمة.

وبحسب “وام”، أعرب سعادة المشرخ، خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية لدى لاهاي. عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى المنظمة، وأكد حرصه على تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

ومن جانبه، رحب سعادة أرياس بسعادة المشرخ وتمنى له التوفيق في مهام عمله.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تحرص دائماً على التعاون مع المنظمة والدول الأطراف من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية.