الإمارات تصدر سندات خزينة حكومية بقيمة 1.5 مليار درهم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت دولة الإمارات إصدار سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم. مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم، نحو 400 مليون دولار.

ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو وفقاً لشروط السوق. وستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

وتعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية. وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل، وفق صحيفة “البيان”.

وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بشكل مبدئي. كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرغ للمزادات. كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك “يوروكلير”.

وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية. لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.

وقامت المالية بنشر الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة وتشمل ستة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول. وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد. بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولوا مهمة تطوير السوق الثانوية.