الهيئة الاتحادية: تحديد إجازة “عيد الفطر” بدءاً من 29 رمضان

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس، إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1443هـ، بدءاً من 29 رمضان وحتى 3 شوال.

ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”. وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.