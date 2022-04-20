“أيميا باور” تفوز بعقد بناء محطتي كهرباء للطاقة الشمسية في المغرب

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

فازت شركة “أيميا باور” الإماراتية بعقد لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. لإنتاج 72 ميجاواط من الكهرباء، بعد منافسة مع كبريات الشركات الدولية في هذا المجال.

وتأتي هاتان المحطتان ضمن المرحلة الأولى من مشروع نور 2 الحكومي. والذي يرمي إلى إنتاج 330 ميجاواط من الكهرباء المتجددة في المملكة المغربية.

وستقوم “أيميا باور” بتطوير محطة لتوليد 36 ميجاواط من الكهرباء عبر بناء محطة. تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة جنوب المغرب. فيما سيتم إنشاء المحطة الثانية لإنتاج 36 ميجاواط في مدينة الحاجب في جهة فاس مكناس.

وتنتج شركة “أيميا باور” الإماراتية نحو 2000 ميجاواط من الطاقة النظيفة من محطات شمسية ومحطات رياح في 15 دولة. فيما تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 5000 ميجاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة.