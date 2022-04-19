منظومة التأشيرات المحدثة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر المقبل

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. اعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة.

وتتضمن اللائحة قواعد وضوابط جديدة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة في الدولة. للأجانب وراغبي العمل والاستثمار والعيش من كافة أنحاء العالم.