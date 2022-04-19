الإمارات تعلن عن مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

قدمت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة للأجانب المقيمين بالدولة، حيث رفعت سن استقدام الأبناء حتى 25 عاماً.

وتوفر اللائحة التنفيذية المعلومات الوافية عن أنواع وشروط تأشيرات الدخول والإقامة، والأحكام العامة لدخول وإقامة الأجنبي بالدولة وتعكس التطور الجذري الذي شهدته المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول والإقامة بهدف تيسير الإجراءات ودعم سوق العمل ورفع تنافسيته ومرونته وتعزيز شعور الاستقرار والأمان المجتمعي.

وأتاحت المنظومة المستحدثة حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة، حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر ويشمل ذلك الزوج والأبناء، كما قد تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً، فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر، على أن يمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.