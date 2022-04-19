شرطة دبي تضبط طناً و56 كيلو غراماً من مخدر الكريستال

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب طن و56 كيلو جراماً من مخدر الكريستال. كانت مخبأة داخل ألواح الطاقة الشمسية.

وتمكن رجال مكافحة المخدرات من خلال عملية نوعية أُطلق عليها اسم “الألواح الشمسية”. من إلقاء القبض على المتهمين العشرة من جنسيات مختلفة. في محاولتهم إدخال المخدر للدولة والذي بلغت القيمة السوقية له 68 مليوناً و640 ألفاً درهم.

وبدأت العملية بورود معلومات تفيد بمحاولة عصابة دولية إدخال شحنة من المخدرات قادمة من إحدى دول أمريكا الجنوبية في ألواح الطاقة الشمسية، لنسارع بتشكيل فرق المراقبة والتحري.

وتم كشف محاولة أفراد العصابة تهريب ألواح الطاقة الشمسية مخبأة بداخلها مخدر الكريستال. وحرصا على ضبط التشكيل العصابي بأكمله، بدأ رجال الشرطة بمراقبة تحركات المتهم الأول بعد تسلمه للشحنة عبر إحدى منافذ الدولة حتى يتم الوصول إلى بقية المتهمين التسعة.

وبدأت الفرق بتتبع الشحنة بعد خروجها من إحدى منافذ الدولة، لينقلها المتهم الأول إلى إحدى المستودعات تمهيداً لتصديرها مرة أخرى خارج الدولة، وبعد تحديد بقية المتهمين، تم إعداد خطة محكمة وضبط المتهمين العشرة وبحوزتهم مليوناً و637 ألفاً و640 درهماً.

وكان مخدر الكريستال مخبأ في ألواح الطاقة الشمسية البالغ عددها 264 لوح طاقة شمسي، في محاولة من العصابة للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى الدولة.