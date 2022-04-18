سبعة من أثرياء العالم يعيشون في دبي

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

ضمت قائمة فوربس السنوية السادسة والثلاثين لأثرياء العالم في 5 إبريل . 2668 مليارديرًا، من بينهم 21 مليارديرًا عربيًا من الشرق الأوسط. والعديد من أصحاب الثروات من غير العرب، الذين يقطنون الشرق الأوسط وخاصة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم الإمارات 200 جنسية، وتعد مستويات المعيشة للمغتربين في الإمارات الأعلى في المنطقة، وفقًا لبيانات Ding في عام 2019.

وتسلط فوربس الشرق الأوسط الضوء على المليارديرات السبعة المغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، مع ثروة مجمعة بلغت 32.2 مليار دولار.

تشمل القائمة 4 أثرياء من الهند، ومن بينهم ميكي جاغتياني، الملياردير الأكبر عمرًا في هذه القائمة، البالغ من العمر 70 عامًا.

أما الملياردير المغترب الأصغر المقيم في دبي، فهو الروسي بافيل دوروف البالغ من العمر 37 عامًا، الذي تصدر القائمة التالية، والملياردير الوحيد الذي جمع ثروته من قطاع التكنولوجيا.

فيما يلي 7 مليارديرات مغتربين مقيمين في الإمارات:

صافي الثروة في قائمة عام 2022: 15.1 مليار دولار

الدولة: روسيا

العمر: 37

مصدر الثروة: التكنولوجيا

صافي الثروة في قائمة عام 2022: 5.4 مليار دولار

الدولة: الهند

العمر: 66

مصدر الثروة: التجزئة

صافي الثروة في قائمة عام 2022: 3.3 مليار دولار

الدولة: الهند

العمر: 66

مصدر الثروة: التجزئة

صافي الثروة في قائمة عام 2022: 2.6 مليار دولار

الدولة: الهند

العمر: 68

مصدر الثروة: البناء والإنشاء

صافي الثروة في قائمة عام 2022: 2.1 مليار دولار

الدولة: الهند

العمر: 64

مصدر الثروة: التعليم

صافي الثروة في قائمة عام 2022: ملياري دولار

الدولة: تايلاند

العمر: 72

مصدر الثروة: الاستثمارات

صافي الثروة في قائمة عام 2022: 1.7 مليار دولار

الدولة: بريطانيا

العمر: 45

مصدر الثروة: الأغذية والمشروبات